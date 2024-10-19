شاب يوناني يتسلل دائماً لمنازل جيرانه.. ليشم رائحة أحذيتهم

وقُبض عليه بعدما تم استدعاء الشرطة حين وُجد في حديقة منزل أحد جيرانه يشم الأحذية، حيث تبين أن هذه ليست المرة الأولى، فقد قام بذلك على مدار 6 أشهر.
وقال الرجل اليوناني المتهم لمحكمة سالونيك، إنه لم يتمكن من تفسير سلوكه، الذي أوضح أنه سبب له إحراجا كبيرا، وأكد أنه لم يكن ينوي مخالفة القانون أو إيذاء أي شخص، ومن ناحية أخرى شهد الجيران بأنه لم يظهر أي علامة على العدوان خلال زياراته الليلية لمنازلهم.
وتم القبض على الرجل قبل فجر يوم 8 تشرين الأول في بلدة سيندوس الصغيرة، على بعد حوالي تسعة أميال (15 كيلومترًا) غرب سالونيك، وأُمر بحضور جلسات علاج لتعديل سلوكه.
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