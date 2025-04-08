شاهد أم تلقي بطفليها من أعلى جسر في الإسكندرية.. ما القصة؟

وتداول شهود العيان أن الأم ألقت بالطفلين من الجسر ثم حاولت القفز خلفهما، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذها والقبض عليها. تم نقل الطفلين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما قامت السلطات بالقبض على الأم وبدأت التحقيقات في الواقعة.
تواصل النيابة العامة المصرية التحقيق في الحادث من خلال سؤال الشهود، ومناظرة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة، مع متابعة حالة الطفلين الصحية في المستشفى.
-
أخبار متعلقة
-
طريقة بسيطة للسفر عبر الزمن!
-
فأر إفريقي يدخل موسوعة غينيس بعد اكتشاف 109 ألغام في كمبوديا
-
استراتيجيات فعالة لتأهيل الموظفين ومواجهة نقص المهارات في بيئة العمل المعاصرة
-
أطباق صحية ولذيذة بالتونة: خيارات متنوعة لوجبات غنية بالفوائد
-
كارثة على الطريق السريع في البرازيل.. انفجار صهريج يلتهم 27 مركبة - فيديو
-
إسقاط الجنسية.. بلاغ للنائب العام المصري ضد داليا زيادة بتهمة التواطؤ مع إسرائيل
-
عنفها بوحشية .. ما حقيقة وفاة والد الطفلة التي عذّبها في تركيا على يد سجانيه ؟
-
العثور على بقايا متجمدة لأنثى إكثيوصور حامل في تشيلي