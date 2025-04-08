الثلاثاء 2025-04-08 01:18 م
 

شاهد أم تلقي بطفليها من أعلى جسر في الإسكندرية.. ما القصة؟

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من موقع الحادث
 
الثلاثاء، 08-04-2025 12:30 م

الوكيل الإخباري-  شهدت منطقة العامرية في الإسكندرية، أمس الاثنين، حادثًا مأساويًا حيث ألقت ربة منزل طفليها من أعلى جسر مشاة، مما أسفر عن إصابتهما بكسور وكدمات متفرقة.

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وتداول شهود العيان أن الأم ألقت بالطفلين من الجسر ثم حاولت القفز خلفهما، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذها والقبض عليها. تم نقل الطفلين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما قامت السلطات بالقبض على الأم وبدأت التحقيقات في الواقعة.


تواصل النيابة العامة المصرية التحقيق في الحادث من خلال سؤال الشهود، ومناظرة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمنطقة، مع متابعة حالة الطفلين الصحية في المستشفى.

 

 

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