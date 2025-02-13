طرق بسيطة لتقوية التواصل مع كلبك وفهم تصرفاته

الوكيل الإخباري- أجرى باحثون من جامعة الطب البيطري في فيينا دراسة لاستكشاف أكثر الطرق فعالية لجذب انتباه الكلاب. استخدموا خوذات لتتبع حركة العين لدى الكلاب، بهدف تحليل استجابتها لأوامر بشرية متنوعة.

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شملت الدراسة 20 كلبًا من سلالات مختلفة، حيث تم تعريضهم لعدة مواقف، بما في ذلك الإشارة إلى وعاء يحوي مكافأة مخفية، والتحديق في الوعاء، والمزج بين الإشارة والتحديق.



أظهرت النتائج أن الكلاب أبدت تركيزًا واستجابة أكبر عندما جمع الباحثون بين الإشارة والتحديق في الوعاء. لم يقتصر الأمر على زيادة انتباه الكلاب فحسب، بل استمر لفترة أطول، واقتربت الكلاب أكثر من الوعاء الذي يحوي المكافأة.



على النقيض من ذلك، كان أداء الكلاب ضعيفًا للغاية عندما استخدم الباحثون أسلوب التظاهر برمي الكرة، وهو أسلوب شائع يستخدمه البعض لجذب انتباه الكلاب.



تشير النتائج إلى أن أفضل وسيلة لجذب انتباه الكلب هي الجمع بين التحديق والإشارة إلى نفس الهدف.



بناءً على هذه النتائج، يخطط الباحثون لتكرار التجربة مع مجموعة أكبر من الكلاب لدراسة تأثيرات مستوى التعرض والتعامل مع البشر على استجابة الكلاب للتواصل بالإشارة. كما أضافوا أنه سيكون من المثير دراسة إذا ما كانت هناك اختلافات في سلوك الكلاب بناءً على مدى تفاعلها مع البشر، وكيفية تأثير ذلك على قدرتها في اتباع الإشارات.