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ظهور "النمس المصري" يثير القلق في شوارع الفيوم - فيديو

ثبق
النمس المصري
 
الأحد، 19-07-2026 12:22 م

الوكيل الإخباري-  أثار ظهور حيوان بري مجهول في أحد شوارع مدينة أبشواي بمحافظة الفيوم المصرية حالة من القلق بين الأهالي، بعد تداول مقطع فيديو يظهره وهو يتحرك في المنطقة قبل أن يتجه نحو الأراضي الزراعية.

وأوضح مسؤولو الطب البيطري وجهاز شؤون البيئة في الفيوم أن الحيوان هو "النمس المصري"، مؤكدين أنه لا يشكل خطرًا على المواطنين، ويفضل الهروب عند الشعور بالخطر.

ودعا المسؤولون المصريون السكان إلى عدم مطاردته أو محاولة الإمساك به، مشيرين إلى أن النمس يلعب دورًا مهمًا في التوازن البيئي من خلال الحد من أعداد القوارض والثعابين والحشرات.

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