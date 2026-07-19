ظهور "النمس المصري" يثير القلق في شوارع الفيوم - فيديو

وأوضح مسؤولو الطب البيطري وجهاز شؤون البيئة في الفيوم أن الحيوان هو "النمس المصري"، مؤكدين أنه لا يشكل خطرًا على المواطنين، ويفضل الهروب عند الشعور بالخطر.
ودعا المسؤولون المصريون السكان إلى عدم مطاردته أو محاولة الإمساك به، مشيرين إلى أن النمس يلعب دورًا مهمًا في التوازن البيئي من خلال الحد من أعداد القوارض والثعابين والحشرات.
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