"عائلة سيمبسون" يتنبأ ببطل كأس العالم 2026؟

وأشار المتابعون إلى أن الحلقة أظهرت مباراة بين منتخبي البرتغال والمكسيك على ملعب يشبه ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2026.
وفي أحداث الحلقة، فازت المكسيك على البرتغال بهدف دون مقابل، ما دفع البعض إلى اعتبار ذلك توقعاً لوصول المنتخبين إلى النهائي وتتويج المكسيك باللقب.
ويُعرف مسلسل "عائلة سيمبسون" بارتباطه بعدد من التوقعات التي يرى متابعون أنها تحققت لاحقاً، من بينها وصول دونالد ترامب إلى الرئاسة وظهور ليدي غاغا في عرض السوبر بول، إلى جانب تصورات مستقبلية أخرى تناولها المسلسل.
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