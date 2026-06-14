"عائلة سيمبسون" يتنبأ ببطل كأس العالم 2026؟

الوكيل الإخباري- عاد مسلسل "عائلة سيمبسون" إلى الواجهة مجدداً بعد تداول مشهد من حلقة عُرضت عام 1997، ربطه متابعون ببطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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وأشار المتابعون إلى أن الحلقة أظهرت مباراة بين منتخبي البرتغال والمكسيك على ملعب يشبه ملعب "ميتلايف" في ولاية نيوجيرسي، الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2026.



وفي أحداث الحلقة، فازت المكسيك على البرتغال بهدف دون مقابل، ما دفع البعض إلى اعتبار ذلك توقعاً لوصول المنتخبين إلى النهائي وتتويج المكسيك باللقب.