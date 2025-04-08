عنفها بوحشية .. ما حقيقة وفاة والد الطفلة التي عذّبها في تركيا على يد سجانيه ؟

إلا أن الحقيقة حتى الآن، وفق ما هو متوفر من معلومات، أن أي جهة رسمية تركية لم تصدر بيانًا أو تؤكد صحة هذه الادعاءات، ما يجعل الخبر في دائرة الشائعات حتى يتم التحقق من مصدر رسمي موثوق.
وكانت الشرطة التركية قد ألقت القبض على الرجل، الذي يُعتقد أنه يُدعى "ي.ط"، بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، والذي ظهر فيه وهو يضرب طفلته التي لم تتجاوز العامين بشكل مروّع داخل منزله، ما أثار موجة غضب عارمة في الشارع التركي والعربي.
وتتابع السلطات القضائية في تركيا القضية، حيث جرى تحويل المتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، فيما تم تسليم الطفلة إلى رعاية مديرية الأسرة والخدمات الاجتماعية لضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
اليوم السابع + وكالات
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