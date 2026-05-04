قطة تنقذ صاحبها من موت محقق بعد غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

وقال همدر إن المبنى الذي كان يقطن فيه في حي السلم، والذي تعرّض لغارات إسرائيلية عنيفة\، انهار على رؤوس قاطنيه.
وأضاف أن قطته "سيسي"، التي تمكنت من إنقاذ أحد صغارها، حاولت سحبه بينما كان بين الحياة والموت تحت الركام، عبر جذبه من شعره، في حين كان ينطق الشهادة ظنًا منه أنه لن ينجو.
ولفت إلى أن القطة عضّته بشكل قوي في لسانه، ما أعاده إلى وعيه، فيما ظلت تنظف وجهه وتزيل التراب والحجارة عنه حتى أصبح وجهه مكشوفًا.
وأكد حسين أن قطته بقيت إلى جانبه تحت الردم، وأخذت تموء بصوت عالٍ كأنها تستغيث، حتى سمع مواءها شبان من الحي، فتوجهوا نحو الصوت ليعثروا عليه ويسحبوه.
