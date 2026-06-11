كيف نتجنب أضرار مكيف الهواء في الحر؟

06:19 م

الوكيل الإخباري- حذّرت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا من أن الانتقال المفاجئ من الأجواء الحارة إلى الأماكن المكيّفة قد يسبب مشكلات صحية، مؤكدة أهمية الاستخدام الصحيح لأجهزة التكييف خلال فصل الصيف. اضافة اعلان





وأوضحت أن الفرق بين درجة الحرارة الخارجية ودرجة حرارة المكان المكيّف يجب ألا يتجاوز 10 درجات مئوية، مع خفض الحرارة تدريجياً لتجنب الإصابة بنزلات البرد أو تفاقم بعض الأمراض المزمنة.



كما نصحت بعدم توجيه الهواء البارد مباشرة نحو الجسم، وضرورة تهوية الغرف بانتظام عبر إيقاف المكيف كل ثلاث إلى أربع ساعات وفتح النوافذ لمدة 15 دقيقة لتجديد الهواء.



ودعت إلى تجنب النوم مع تشغيل المكيف إلا إذا كان مزوداً بوضع ليلي مخصص، مشيرة إلى أن الخيار الأفضل هو تبريد الغرفة قبل النوم ثم إطفاء الجهاز.



وأكدت أهمية تنظيف فلاتر المكيف بشكل دوري لمنع تراكم الملوثات والكائنات الدقيقة التي قد تؤثر سلباً في جودة الهواء داخل المكان.



وبحسب الطبيبة، فإن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد على التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة ويقلل من المخاطر الصحية المرتبطة بسوء استخدام أجهزة التكييف.





