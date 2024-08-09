لتوفير فاتورة الكهرباء .. 3 درجات مناسبة لضبط التكييف في منزلك

الوكيل الإخباري- ضبط منظم حرارة التكييف بشكل صحيح يمكن أن يوفر 10% من فاتورة الكهرباء شهريًا، مما يحقق لك وفورات مالية كبيرة ويطيل عمر المكيف.



موقع «Cent» قدم 3 أنماط مختلفة من درجات الحرارة لمساعدتك على حماية التكييف من التلف على المدى البعيد، حسب مُقترح برنامج «إنرجي ستار»، وهو أحد البرامج التابعة لوكالة حماية البيئة الأمريكية ووزارة الطاقة الأمريكية. النمط الأول يتمثل في ضبط مكيف الهواء عند درجة 78 فهرنهايت، أي ما يعادل 25 درجة مئوية نهارًا.



النمط الثاني يتمثل في ضبط منظم الحرارة على 82 درجة فهرنهايت، أي ما يعادل 27 درجة مئوية عند النوم، وعند الخروج من المنزل يُفضل ضبط منظم الحرارة على 85 درجة فهرنهايت، أي ما يعادل 29 درجة مئوية، لتحقيق أقصى قدر من التوفير في استهلاك الكهرباء.



أهمية ضبط منظم حرارة المكيف

من المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا أنه عند ضبط التكييف على درجة حرارة أقل من المعتاد، يعمل ذلك على تبريد المنزل بشكل أسرع. لكن الحقيقة تكمن في أن مكيف الهواء لن يفعل ذلك، مما قد يؤدي إلى زيادة في فاتورة الكهرباء بلا داعٍ. لذا، يساعد ضبط درجة حرارة مكيف الهواء في الصيف على إبطاء تدفق الحرارة في منزلك، ما يساعدك على توفير الطاقة والمال.



نصائح لجعل مكيف الهواء يعمل بكفاءة أعلى

يمكنك تحقيق أقصى قدر من كفاءة استخدام الطاقة عبر اتباع العديد من الأمور، والتي يمكن إيضاحها فيما يلي:



تثبيت منظم الحرارة في المكان المناسب، حيث يُفضل وضع منظم الحرارة بعيدًا عن فتحات التهوية أو الأبواب أو النوافذ، وكذلك الأماكن التي تتلقى ضوء الشمس المباشر.



وضع منظم الحرارة على جدار داخلي في منطقة جيدة الاستخدام في منزلك.