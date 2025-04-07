الإثنين 2025-04-07 03:52 م
 

لحظات رعب تحت الأمواج.. شاهد مطاردة قرش لغواصين في فلوريدا

للا
تعبيرية
 
الإثنين، 07-04-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري-   قامت طائرة دون طيار بتوثيق لحظة مثيرة قبالة شاطئ مدينة ستيوارت بولاية فلوريدا، حيث ظهرت سمكة قرش ضخمة تسبح على بُعد أمتار قليلة فقط من رجل وامرأة كانا يغوصان بين الشعاب المرجانية.

اضافة اعلان


ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، أظهر الفيديو زعنفة القرش وهي تبرز فوق المياه الضحلة، بينما كان صوت التحذيرات وصراخ من على الشاطئ يُسمع في الخلفية، حيث كانت تنبه السباحين بضرورة الخروج من الماء فوراً.


وأشار شهود عيان إلى أن القرش كان يتبع سرباً من الأسماك، ولكن اقترابها المفاجئ من الشاطئ والسباحين أثار حالة من الفزع بين الموجودين، مما دفع الجميع للسباحة بسرعة نحو اليابسة.

 

 

 

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أخبار محلية القمة الثلاثية تؤكد ضرورة العودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان ترد على شكوى نشرها الوكيل لمواطنة انتظرت ساعة و 44 دقيقة على هاتف المؤسسة

يؤ

طب وصحة هل يحتوي الليمون المغلي على فوائد صحية مذهلة؟

ىغلا

فن ومشاهير هل حصلت على الجنسية السعودية؟ أصالة تحسم الجدل

قب

منوعات مصرع ملكة جمال دهساً بعد فرارها من الشرطة في تركيا

مركز إعداد القيادات الشبابية

أخبار محلية "إعداد القيادات الشبابية" يطلق باب التسجيل في "تكنو شباب"

عمتع

المرأة والجمال فوائد ماسك الذهب للوجه

تاتا

تكنولوجيا احذفها فورا.. نسخة مزيفة من تلغرام تحمل صفة بريميوم



 
 





الأكثر مشاهدة