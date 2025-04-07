لحظات رعب تحت الأمواج.. شاهد مطاردة قرش لغواصين في فلوريدا

الوكيل الإخباري- قامت طائرة دون طيار بتوثيق لحظة مثيرة قبالة شاطئ مدينة ستيوارت بولاية فلوريدا، حيث ظهرت سمكة قرش ضخمة تسبح على بُعد أمتار قليلة فقط من رجل وامرأة كانا يغوصان بين الشعاب المرجانية.

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ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، أظهر الفيديو زعنفة القرش وهي تبرز فوق المياه الضحلة، بينما كان صوت التحذيرات وصراخ من على الشاطئ يُسمع في الخلفية، حيث كانت تنبه السباحين بضرورة الخروج من الماء فوراً.



وأشار شهود عيان إلى أن القرش كان يتبع سرباً من الأسماك، ولكن اقترابها المفاجئ من الشاطئ والسباحين أثار حالة من الفزع بين الموجودين، مما دفع الجميع للسباحة بسرعة نحو اليابسة.