لماذا يترك الطيارون أبواب قمرة القيادة مفتوحة أحيانا؟

الوكيل الإخباري- يثير ترك أبواب قمرة القيادة مفتوحة في بعض الرحلات الجوية تساؤلات لدى المسافرين، خاصة مع ما تحمله هذه المنطقة من أهمية أمنية قصوى. لكن بحسب مختصين في الطيران، فإن فتح باب قمرة القيادة لفترات قصيرة يتم وفق بروتوكولات محددة، وليس نتيجة إهمال.

ويؤكد طيارون وخبراء في الطيران المدني أن أبواب قمرة القيادة تفتح عادة لأسباب ضرورية مثل:

دخول أو خروج أحد الطيارين لاستخدام المرحاض.

إيصال وجبات الطعام والمشروبات للطاقم.

التواصل مع طاقم الضيافة في حالات معينة.

وتخضع هذه العمليات لإجراءات أمان مشددة، حيث يُمنع ترك الباب مفتوحًا دون وجود مضيف أو مضيفة تقف في الممر للحراسة، مع مراقبة كاميرات مثبتة خارج القمرة.



وفي بعض شركات الطيران، يتم تطبيق ما يُعرف بـ"الوجود المزدوج"، أي دخول أحد أفراد الطاقم إلى القمرة أثناء خروج أحد الطيارين، لضمان عدم تركها بدون مراقبة.



وتنص لوائح الطيران المدني الدولي على ضرورة إغلاق قمرة القيادة بشكل محكم خلال الإقلاع والهبوط، وفي الأجواء ما لم تكن هناك ضرورة فنية أو طارئة.