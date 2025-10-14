لماذا يترك الطيارون أبواب قمرة القيادة مفتوحة أحيانا؟

ويؤكد طيارون وخبراء في الطيران المدني أن أبواب قمرة القيادة تفتح عادة لأسباب ضرورية مثل:
دخول أو خروج أحد الطيارين لاستخدام المرحاض.
إيصال وجبات الطعام والمشروبات للطاقم.
التواصل مع طاقم الضيافة في حالات معينة.
وفي بعض شركات الطيران، يتم تطبيق ما يُعرف بـ"الوجود المزدوج"، أي دخول أحد أفراد الطاقم إلى القمرة أثناء خروج أحد الطيارين، لضمان عدم تركها بدون مراقبة.
وتنص لوائح الطيران المدني الدولي على ضرورة إغلاق قمرة القيادة بشكل محكم خلال الإقلاع والهبوط، وفي الأجواء ما لم تكن هناك ضرورة فنية أو طارئة.
ويأتي هذا التشديد بعد حوادث سابقة، أبرزها حادثة طائرة "جيرمان وينغز" عام 2015، حين استغل مساعد الطيار خلو القمرة وأغلق الباب، مما أدى إلى كارثة جوية.
