مأساة في مصر.. وفاة طفلين في طريقهما إلى المدرسة

وتلقى مباحث الجيزة إخطاراً مفاده اصطدام قطار قادم من سوهاج ومتجهاً إلى بورسعيد بطفلين بقرية البليدة بالعياط ووفاتهما.
وبحسب التفاصيل التي ذكرتها وسائل إعلام مصرية، فقد انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء عبور الطفلين لشريط السكة الحديد لم ينتبها لمرور القطار ودهسهما مما تسبب في وفاتهما على الفور. وتم نقل الجثتين للمشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
وتابعت التحريات أن سائق القطار لم يستطع الوقوف وأكمل رحلته، فيما نقلت سيارات الإسعاف أشلاء الطفلين للمشرحة.
وأصدرت الهيئة القومية للسكك الحديدية بياناً كشفت فيه عن تفاصيل الحادث، وقالت إنها تلقت إشارة من ناظر المحطة تفيد بتجمهر الأهالي على المنفذ وقيامهم بالتعدي على خفير المنفذ وإشعال النيران في غرفة خفير المنفذ، وتم حجز القطارات في كلا الاتجاهين.
واهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشخاص الالتزام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وتجنب العبور من الأماكن غير المخصصة، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة.
ليتبين أن الطفل البالغ من العمر 4 سنوات كان يلعب بالقرب من السكة الحديد مع أصدقائه بالطائرة الورقية، فلم ينتبه إلى مرور القطار أثناء انشغاله بالطائرة وتوجيهها.
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