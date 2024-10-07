"محاكمة النتن".. باسم يوسف يطلق أغنية ساخرة عن نتنياهو

ونشر يوسف فيديو كليب الأغنية، الأحد، عبر حسابه على منصة إنستغرام، وظهر فيه مع صانع الأفلام السوداني أمجد النور.
وظهر يوسف في الفيديو يرتدي شعرا مستعارا بدور رئيس قضاة المحكمة الجنائية، فيما لعب النور دور "المحامي الأمريكي" لنتنياهو.
جدير بالذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، على خلفية ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
الأناضول
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