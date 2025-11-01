مرحاض من الذهب يُعرض في مزاد علني بسعر يبدأ ﺑ10 ملايين دولار بنيويورك - فيديو

ستُحدد قيمته الافتتاحية وفق سعر الذهب، وقد تصل إلى 10 ملايين دولار. وسيُعرض في مقر سوذبيز بمبنى "بريوير" ابتداءً من 8 نوفمبر دون السماح باستخدامه.
العمل يُعد رمزًا ساخرًا للعلاقة بين الفن والمال، وسبق أن عُرض في متحف غوغنهايم عام 2016، قبل أن يُسرق خلال عرضه في قصر بلينهايم عام 2019.
وستقبل سوذبيز العملات المشفرة في المزاد، متوقعة اهتمامًا من جامعي الفن والمستثمرين الرقميين.
