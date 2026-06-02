مصر.. إصابة 14 شخصا من أسرة واحدة بحالة تسمم جراء تناولهم وجبة فاسدة

وتم تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل مستشفى إهناسيا التخصصي، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة وغسيل المعدة للتعامل مع أعراض التسمم الغذائي والاطمئنان على حالتهم الصحية.
وأفادت مصادر طبية بأن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحسنت بصورة ملحوظة بعد تلقي العلاج اللازم.
وأكدت المصادر ذاتها أنه لم تسجل أي حالات وفاة أو مضاعفات خطيرة بين المصابين.
ووفق موقع "مصراوي" تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات اللازمة لبيان أسباب التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.
