معجزة فوق صخرة.. إنقاذ زوجين علقا 72 ساعة وسط الفيضانات في موزمبيق

الوكيل الإخباري- أنقذ طيار مروحية زوجين شابين حاصرتهما فيضانات عنيفة لأكثر من 27 ساعة فوق صخرة وسط نهر هائج في موزمبيق، بعملية بالغة الخطورة بسبب الرياح الشديدة وارتفاع منسوب المياه وانتشار التماسيح وقرب شلال خطر.

وبعد استحالة الإنقاذ بالقوارب، نُفذت عملية انتشال جوي ناجحة ونُقل الزوجان بسلام، في وقت تشهد فيه المنطقة فيضانات مدمرة خلّفت مئات الضحايا وخسائر واسعة.