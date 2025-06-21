السبت 2025-06-21 11:16 ص
 

موقف مُحرج... رئيس وزراء فرنسا علق داخل طائرة مُقاتلة (فيديو)

للاللال
رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو
 
السبت، 21-06-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو لموقف محرج أثناء زيارته لمعرض باريس الجوي، حيث علق داخل قمرة قيادة طائرة مقاتلة من طراز "رافال F4" ولم يتمكن من الخروج بسهولة.

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وفي مقطع فيديو تم تداوله، يظهر بايرو وهو يحاول عدة مرات الخروج من الطائرة دون جدوى، مما دفع مساعديه للتدخل ومساعدته في الخروج من قمرة القيادة. وقد تم تصوير الموقف من قبل الصحفيين ومسؤولي الدفاع الذين كانوا حاضرين في المعرض.

 



لبنان 24

 
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