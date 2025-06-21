موقف مُحرج... رئيس وزراء فرنسا علق داخل طائرة مُقاتلة (فيديو)

محاولات لسحب رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بعدما علق داخل طائرة مقاتلة من طراز رافال خلال معرض باريس الجوي في موقف محرج أمام عدسات الكاميرات ومسؤولي الدفاع#فرنسا #العربية pic.twitter.com/vp5MARWowY— العربية (@AlArabiya) June 19, 2025
لبنان 24
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