نجاة مشرّد بعد أن مرّت سيارة فوقه في إزمير - فيديو

الوكيل الإخباري- دهست سيارة مشردًا تركيًا كان نائمًا قرب جدار حديقة في أحد أحياء مدينة إزمير، بعدما انطلق سائقها من دون أن ينتبه لوجوده.

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وأظهر مقطع فيديو السيارة وهي تمر فوق الرجل قبل أن يتوقف السائق إثر تنبيهات المارة، الذين سارعوا إلى رفع المركبة وإنقاذه.

وأسفر الحادث عن إصابته بجروح طفيفة.