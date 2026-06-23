نجاة مشرّد بعد أن مرّت سيارة فوقه في إزمير - فيديو

وأظهر مقطع فيديو السيارة وهي تمر فوق الرجل قبل أن يتوقف السائق إثر تنبيهات المارة، الذين سارعوا إلى رفع المركبة وإنقاذه.
Kaldırımda uyuyanı fark etmedi, üzerinden otomobille geçti: O anlar kameradahttps://t.co/8Ejq1d0ge2 pic.twitter.com/XplsiwpA7U— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) June 21, 2026
-
أخبار متعلقة
-
تركيا.. المؤبد يطارد مشاهير في قضية مقتل لاعب شاب - فيديو
-
ما سر الحوادث التي تطارد مشاهير "البايكرز" وتثير صدمة الرأي العام؟ - فيديو
-
حطّم مروحية تدريبية في ألاسكا وإصابة طاقمها في أمريكا - فيديو
-
الهند.. حراس غابات يمارسون اليوغا فوق ظهور الأفيال - فيديو
-
الجزائر.. لبؤة طليقة تثير الذعر بين السكان - فيديو
-
بعد وفاته المأساوية.. الكشف عن صاحب الملايين الـ21 في بريطانيا
-
النساء في بيئة العمل… ضغوط متزايدة ومؤشرات احتراق مهني
-
أستراليا.. اكتشاف حالتين جديدتين من إنفلونزا الطيور