هاجمه القرش.. وفاة مأساوية لابن 12 عاما في ميناء سيدني - صورة

وشكرت العائلة المسعفين والطاقم الطبي والداعمين، فيما جمعت حملة تبرعات أكثر من 266 ألف دولار. وتأتي الحادثة وسط تسجيل عدة هجمات لأسماك القرش في أستراليا خلال أيام، علماً أن متوسط الهجمات السنوية يبلغ نحو 20، تقلّ المميتة منها عن ثلاث.
-
أخبار متعلقة
-
إنجاز تاريخي.. رجل يتسلق ناطحة سحاب من دون أدوات الأمان في تايوان
-
معجزة فوق صخرة.. إنقاذ زوجين علقا 72 ساعة وسط الفيضانات في موزمبيق
-
أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض.. سماء أوروبا تتحول إلى اللون الأحمر - صور
-
حفل زفاف مرعب.. الأرض تنشق فجأة وكادت تبتلع العروسين والمدعوين في الهند - فيديو
-
دليل رمضان 2026: كم تبلغ ساعات الصيام هذا العام؟ وقائمة بأطول وأقصر الأيام
-
أب وطفله ينجوان من 'فجوة الموت' بين القطار والرصيف في الهند - فيديو
-
العثور على جثث ركاب الطائرة المنكوبة في إندونيسيا - صور
-
عباقرة من عالم الحيوان.. كائنات تثبت أن الذكاء ليس إنسانيًا فقط