الأحد 2026-01-25 02:28 م

هاجمه القرش.. وفاة مأساوية لابن 12 عاما في ميناء سيدني - صورة

تعبيرية
 
الأحد، 25-01-2026 12:05 م

الوكيل الإخباري-   توفي صبي أسترالي (12 عاماً) متأثراً بإصابته في هجوم سمكة قرش تعرّض له أثناء السباحة في ميناء سيدني، وفق ما أعلنت عائلته السبت. وكان الصبي نيكو أنتيك قد أُصيب بجروح بالغة في ساقيه بعد هجوم قرب موقع معروف للقفز من المنحدرات في ضاحية فوكلوز، ونُقل إلى المستشفى بحالة حرجة قبل أن يفارق الحياة.

وشكرت العائلة المسعفين والطاقم الطبي والداعمين، فيما جمعت حملة تبرعات أكثر من 266 ألف دولار. وتأتي الحادثة وسط تسجيل عدة هجمات لأسماك القرش في أستراليا خلال أيام، علماً أن متوسط الهجمات السنوية يبلغ نحو 20، تقلّ المميتة منها عن ثلاث.

 


لبنان 24 

 

 

 

 
 


