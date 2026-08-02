هجوم مسلح داخل مطعم للوجبات السريعة في أميركا - فيديو

الوكيل الإخباري- قُتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، السبت، في إطلاق نار داخل مطعم تابع لسلسلة "إن آند آوت" للوجبات السريعة في مدينة توين فولز بولاية أيداهو الأميركية.

اضافة اعلان



وقال رئيس شرطة المدينة الأميركية ماثيو هيكس إن مطلق النار قُتل أيضاً، فيما لم تُعلن السلطات الأميركية الحصيلة النهائية للضحايا بانتظار إبلاغ عائلاتهم، بينما تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.