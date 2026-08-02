هجوم مسلح داخل مطعم للوجبات السريعة في أميركا - فيديو

وقال رئيس شرطة المدينة الأميركية ماثيو هيكس إن مطلق النار قُتل أيضاً، فيما لم تُعلن السلطات الأميركية الحصيلة النهائية للضحايا بانتظار إبلاغ عائلاتهم، بينما تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.
WATCH: Video reportedly shows one of the two believed suspects opening fire with what appears to be an AR-style rifle in a parking lot in Twin Falls, Idaho. No word on casualties. pic.twitter.com/eBo3zagILN— Scope Report (@ScopeReport_) August 1, 2026
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