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هجوم مسلح داخل مطعم للوجبات السريعة في أميركا - فيديو

ثبق
تعبيرية
 
الأحد، 02-08-2026 10:18 ص

الوكيل الإخباري-   قُتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، السبت، في إطلاق نار داخل مطعم تابع لسلسلة "إن آند آوت" للوجبات السريعة في مدينة توين فولز بولاية أيداهو الأميركية.

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وقال رئيس شرطة المدينة الأميركية ماثيو هيكس إن مطلق النار قُتل أيضاً، فيما لم تُعلن السلطات الأميركية الحصيلة النهائية للضحايا بانتظار إبلاغ عائلاتهم، بينما تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.

 

 
 


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