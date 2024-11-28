هدده بالسجن مدى الحياة .. ترامب يتناول العشاء مع زوكربيرغ

وقال ستيفن ميلر، الذي تم تعيينه نائبا لكبير موظفي البيت الأبيض في ولاية ترامب الثانية، إن زوكربيرغ يريد، مثل غيره من قادة الأعمال الآخرين، دعم خطط ترامب الاقتصادية، ويسعى إلى تغيير النظرة إلى شركته بعد علاقة متوترة مع ترامب.
وأكد متحدث باسم ميتا أن زوكربيرغ وترامب التقيا يوم الأربعاء، قائلا إنه دُعي لتناول العشاء مع الرئيس المنتخب وأعضاء آخرين من فريقه للحديث عن الإدارة القادمة.
وقال متحدث باسم شركة "ميتا" لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية "إنه وقت مهم لمستقبل الابتكار الأمريكي. كان مارك ممتنًا للدعوة للانضمام إلى الرئيس ترامب لتناول العشاء والفرصة للقاء أعضاء فريقه حول الإدارة القادمة".
وفي كتاب صدر هذا الصيف، اتهم ترامب رئيس ميتا بـ "التآمر" ضده وهدد زوكربيرغ بـ "السجن مدى الحياة" إذا فعل "أي شيء غير قانوني" أثناء الانتخابات.
وكتب ترامب "نحن نراقبه عن كثب، وإذا فعل أي شيء غير قانوني هذه المرة فسوف يقضي بقية حياته في السجن - كما سيفعل الآخرون الذين غشوا في الانتخابات الرئاسية لعام 2024".
ٍسكاي نيوز
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