هروب هوليودي.. سجين يفر في حقيبة آخر مفرج عنه في فرنسا!

وكان الهارب يقضي عدة أحكام سابقة، كما كان مطلوبا بموجب أمر قضائي في إطار تحقيق يتعلق بالجريمة المنظمة.
وقد تعاملت السلطات مع الحادث بجدية كبيرة، حيث أحالت القضية إلى المحكمة الإقليمية المتخصصة في الجريمة المنظمة، كما تم فتح تحقيق حول الواقعة بتهمتي الهروب في إطار عصابة منظمة وتشكيل جمعية أشرار.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة 4 أشقاء بصورة غامضة يثير مخاوف في مصر
-
17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة في المكسيك
-
تقنية جديدة لتوليد الطاقة.. وهذه الدولة أول المنفذين!
-
تطور خطير في تحقيقات كارثة الطائرة الهندية.. حادث نادر أم خطأ قاتل؟
-
دولة تسجل درجات حرارة قياسية غير مسبوقة منذ نحو 30 عاماً!
-
معروف بضخامته وعدوانيته.. نمل "عملاق" يزحف إلى هذا البلد!
-
باستخدام الخردة.. شاب هندي يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني - فيديو
-
القبض على قاتل الطالبة الجزائرية في ألمانيا.. وهذه دوافعه!