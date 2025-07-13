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هروب هوليودي.. سجين يفر في حقيبة آخر مفرج عنه في فرنسا!

سجن في فرنسا
سجن في فرنسا
 
الأحد، 13-07-2025 07:11 ص

الوكيل الإخباري-   فر سجين يبلغ من العمر 20 عاما من السجن في مدينة ليون جنوب شرق فرنسا عندما اختبأ في حقيبة سجين آخر أطلق سراحه من السجن في نهاية مدة عقوبته.

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ووفقا لمصادر مطلعة، فإنه تم اكتشاف عملية الهروب صباح أمس السبت، حيث استغل الهارب فرصة خروج زميله في الزنزانة بعد انتهاء مدة عقوبته، واختبأ داخل إحدى حقائبه.

وكان الهارب يقضي عدة أحكام سابقة، كما كان مطلوبا بموجب أمر قضائي في إطار تحقيق يتعلق بالجريمة المنظمة.

وقد تعاملت السلطات مع الحادث بجدية كبيرة، حيث أحالت القضية إلى المحكمة الإقليمية المتخصصة في الجريمة المنظمة، كما تم فتح تحقيق حول الواقعة بتهمتي الهروب في إطار عصابة منظمة وتشكيل جمعية أشرار.

 

روسيا اليوم

 
 
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