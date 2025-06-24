هل تتزوجني؟.. ميسي يتلقى عرض زواج طريفا في كأس العالم للأندية - صورة

وخلال اللقاء الذي جمع بين إنتر ميامي وبالميراس، ظهرت المشجعة وهي تحمل لافتة كتب عليها: "ميسي، هل تتزوجني؟"، الأمر الذي لفت أنظار الجميع وانتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح حديث الجماهير حول العالم.
وجاء هذا الموقف الطريف بالتزامن مع احتفال ميسي بعيد ميلاده الـ38 في 24 يونيو 2025، مما أضاف للمشهد نكهة خاصة ووصفه البعض بأنه "عرض زواج من القلب".
على صعيد المباراة، رغم عدم تسجيل ميسي لأي هدف، إلا أنه قاد فريقه إلى التعادل 2-2 مع بالميراس، ليضمن بذلك التأهل إلى دور الـ16 من البطولة. تصدر بالميراس المجموعة بفارق الأهداف عن إنتر ميامي، لكن لحظة اللافتة كانت الأبرز في اللقاء.
يُذكر أن ليونيل ميسي متزوج من حب طفولته أنتونيلا روكوزو، ويعيشان حياة أسرية مستقرة مع أطفالهما الثلاثة.
-
أخبار متعلقة
-
أب يُتّهم بقتل ابنه الرضيع بعد تركه 3 ساعات في شاحنة بفلوريدا - فيديو
-
في بلد عربي .. حظر تربية الديوك بسبب صياحها صباحاً !
-
بحيلة مبتكرة.. مسافرة تتفادى رسوم الأمتعة في بريطانيا
-
شابة تشنق نفسها بعد الزفاف بسبب المهر في الهند
-
العثور على جثة غريق في نهر النيل
-
"النحل الإفريقي القاتل" يثير الذعر في هذه الدولة
-
قمر اصطناعي متوقف منذ 60 عاماً يرسل إشارة في أستراليا
-
فيديو يوثّق الثواني الأخيرة قبل غرق فتاة في بحيرة هيوستن - فيديو