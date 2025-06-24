هل تتزوجني؟.. ميسي يتلقى عرض زواج طريفا في كأس العالم للأندية - صورة

الوكيل الإخباري- تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرض زواج طريفًا من مشجعة مسنة خلال مباراته الأخيرة في دور مجموعات كأس العالم للأندية 2025 أمام فريق بالميراس البرازيلي.

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وخلال اللقاء الذي جمع بين إنتر ميامي وبالميراس، ظهرت المشجعة وهي تحمل لافتة كتب عليها: "ميسي، هل تتزوجني؟"، الأمر الذي لفت أنظار الجميع وانتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح حديث الجماهير حول العالم.



وجاء هذا الموقف الطريف بالتزامن مع احتفال ميسي بعيد ميلاده الـ38 في 24 يونيو 2025، مما أضاف للمشهد نكهة خاصة ووصفه البعض بأنه "عرض زواج من القلب".



على صعيد المباراة، رغم عدم تسجيل ميسي لأي هدف، إلا أنه قاد فريقه إلى التعادل 2-2 مع بالميراس، ليضمن بذلك التأهل إلى دور الـ16 من البطولة. تصدر بالميراس المجموعة بفارق الأهداف عن إنتر ميامي، لكن لحظة اللافتة كانت الأبرز في اللقاء.



يُذكر أن ليونيل ميسي متزوج من حب طفولته أنتونيلا روكوزو، ويعيشان حياة أسرية مستقرة مع أطفالهما الثلاثة.



