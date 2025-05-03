وداعا للناموس: طرق بسيطة ومؤثرة للتخلص منه في البيت

وفي هذا الإطار، يستعرض "الكونسلتو" مجموعة من الطرق المجربة والفعالة لمكافحة الناموس داخل المنزل:
1- الزيوت الطبيعية الطاردة:
تُعد الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر، زيت النعناع، وزيت الأوكالبتوس من أبرز الوسائل الطبيعية لطرد الناموس، إذ لا يحتمل رائحته القوية. يمكن وضع بضع قطرات منها في موزّع روائح أو خلطها بالماء ورشّها في أركان المنزل.
2- نباتات تطرد الحشرات:
يساعد زرع نباتات مثل الريحان، النعناع، والسترونيلا بالقرب من النوافذ أو في الشرفة في إبعاد الناموس، حيث تعمل هذه النباتات كحاجز طبيعي بفضل روائحها الطاردة.
3- التخلص من المياه الراكدة:
يشكّل الماء الراكد بيئة مثالية لتكاثر البعوض، لذا يجب التأكد من تفريغ الصحون تحت أصص الزرع، وأي حاويات أو أدوات قد تجمع المياه بعد الري أو الأمطار.
4- استخدام الشبك على النوافذ:
تركيب شِباك واقٍ على النوافذ والأبواب يمنع دخول الناموس دون الحاجة لإغلاق التهوية، ما يضمن حماية فعالة من دون التأثير على جودة الهواء داخل المنزل.
5- المصائد والأجهزة الإلكترونية:
تتوفر في الأسواق مصائد ضوئية وأجهزة طرد إلكترونية تعمل بالموجات فوق الصوتية أو الضوء لجذب البعوض وقتله دون استخدام المواد الكيميائية.
6- وسائل منزلية بسيطة:
يمكن استخدام خل التفاح أو الليمون مع القرنفل، بوضعهما في أطباق صغيرة حول المنزل، وهي طريقة شائعة لطرد الناموس بسبب الرائحة التي لا يحتملها.
وفي حال استمرار المشكلة، يُنصح باللجوء إلى المبيدات الحشرية المعتمدة مع اتباع تعليمات السلامة بدقة، خصوصًا في المنازل التي تضم أطفالًا أو مرضى.
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