أسرار تعرفها لأول مرة عن الدمية الشهيرة "لابوبو" ما اصلها؟

"من قزم إسكندنا في إلى ظاهرة عالمية!" كيف أصبحت لابوبو الأكثر شهرة؟#حول_العالم #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/PDkEGkj7BP— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) August 6, 2025
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