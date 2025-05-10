أمريكي في جدة يجرّب أشهر الوجبات الخفيفة السعودية

شاب أمريكي مقيم في جدة : يقوم بتجربة أشهر الوجبات الخفيفة المصنوعة في السعودية.#سوشال_الوكيل #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/wu1Vg5qdMn— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 8, 2025
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