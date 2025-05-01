شاب: الإفراط في الذكاء الاصطناعي يجعلنا أغبى!

الوكيل الإخباري-

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شاب غاضب بمقطع :

‏هل لاحظتم أن الأشخاص الذين يفرطون في استخدام الذكاء الاصطناعي في كل جانب من حياتهم بدأوا يصبحون أكثر غباءً؟ وكأن عقولهم بدأت تتسرب من اذانهم 😅!