آيفون 14 برو ماكس الهاتف الأكثر شحناً بالعالم في 2023

الوكيل الإخباري- على الرغم من الانخفاض في إجمالي أرقام شحنات الهواتف الذكية في عام 2023، إلا أن شركة آبل تواصل التألق.

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ووفقًا لمجموعة أبحاث التكنولوجيا Omdia، يعد هاتف آيفون 14 برو ماكس حاليًا هو الهاتف الذكي الأكثر شحنًا في العالم لعام 2023.



ووفقًا للتقرير، قامت شركة آبل بشحن أكثر من 26.5 مليون وحدة من آيفون 14 برو ماكس، مما يجعله الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا لعام 2023. وبالمثل، يحتل هاتف آيفون 14 برو المركز الثاني بحجم شحن يبلغ 21 مليون.



وحتى الهواتف الذكية التي تحتل المركزين الثالث والرابع بين الأكثر مبيعًا لعام 2023، وهما: آيفون 14 وآيفون 14 برو ماكس، ينتميان إلى شركة آبل. وقامت الشركة بشحن 16.5 مليون وحدة من آيفون 14 و15.5 مليون وحدة من آيفون 13 حتى منتصف عام 2023.



ومن المثير للاهتمام أن الهاتف الذكي العاشر الأكثر شحنًا هذا العام هو آيفون 11 الذي تم إطلاقه في الأصل في عام 2019، وقد باعت الشركة أكثر من 6.9 مليون وحدة من آيفون 11.

وتمكنت سامسونغ من بيع أكثر من 9.6 مليون وحدة من أحدث هواتفها الرائدة، وهو الهاتف الذكي غالاكسي إس 23. بالإضافة إلى ذلك، باعت الشركة 12.4 مليون وحدة من هاتف غالاكسي أي 14، وهو هاتف ذكي يدعم تقنية 4G من سامسونغ.



