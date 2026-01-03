السبت 2026-01-03 05:21 م

أبل تستعد لطرح طراز متقدم من "إيربودز 3" مزود بالأشعة تحت الحمراء‎

تعبيرية
السبت، 03-01-2026 02:48 م

الوكيل الإخباري-   تشير تقارير تقنية إلى أن شركة أبل تستعد لطرح طراز إضافي من سماعات AirPods Pro 3 خلال العام الجاري، يتضمن ترقية تقنية واحدة بارزة في إطار تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التسريبات، سيأتي الطراز الجديد مزوّدًا بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء، تهدف إلى دعم ما يُعرف بـ«الذكاء البصري»، لمساعدة المستخدمين على فهم البيئة المحيطة وتوفير معلومات ذكية من العالم الخارجي.


كما أفادت تقارير بإمكانية استغناء السماعات عن الأزرار الحساسة للضغط، مع الاعتماد على إيماءات اليد للتحكم، أو الجمع بين الطريقتين معًا. ومن المتوقع أن يكون التصميم قريبًا من الطراز الحالي، لكن بسعر أعلى.


وتشير التوقعات إلى أن أبل تخطط لإتاحة نسختين من AirPods Pro 3: النسخة الحالية، وأخرى أكثر تطورًا مزوّدة بالكاميرات.

 

ارم نيوز

 
 


