أربعة برامج ضارة من جوكر أكبر تهديد لمستخدمي أندرويد

الوكيل الإخباري - تمت إزالة أربعة تطبيقات أندرويد أخرى تم تنزيلها أكثر من 100000 مرة من متجر تطبيقات “غوغل بلاي”، بعد أن قال باحثون أمنيون إنها كانت تُستخدم لتوصيل برامج ضارة إلى الهواتف الذكية.



تم تحديد تطبيقات Joker التي قدمت برامج ضارة، من قبل باحثين في مجال الأمن السيبراني في شركة “براديو”، والذين أبلغوا غوغل عنها، وبالفعل قامت غوغل بحذفها من متجر بلاي.



وحذرت غوغل المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيقات بحذفها على الفور من هواتفهم لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال. وقامت غوغل بنشر ثلاثة من التطبيقات خلال الشهر الماضي، بينما نشر أحدها لأول مرة في نوفمبر 2020.



وبحسب الخبراء، فقد تم تصميم برامج جوكر الضارة لتكون سرية ويصعب اكتشافها من قبل متاجر التطبيقات، حيث يقوم مطوروها بانتظام بتبديل أساليبهم لتجاوز الاكتشاف. وهذا ما أدى إلى نجاح برامج Joker في الاختباء في آلاف تطبيقات الهاتف المحمول التي قام بتنزيلها ملايين الضحايا خلال السنوات الثلاث الماضية.



الهدف الرئيسي لبرامج Joker هو جني الأموال من الضحايا الذين قاموا عن غير قصد بتنزيلها. وتمكن اثنان من التطبيقات من تجاوز المصادقة متعددة العوامل لضمان إمكانية إجراء عمليات شراء داخل التطبيق. يتم ذلك عن طريق اعتراض كلمات المرور لمرة واحدة.



من المحتمل أن يلاحظ المستخدمون أنهم وقعوا ضحية للاحتيال فقط عندما يتلقون فاتورة هاتفهم المحمول، والتي قد تكون بعد أسابيع من عملية الاحتيال.



على الرغم من أن الاحتيال عبر النقر على الإعلانات والشراء داخل التطبيق هو الوسيلة الرئيسية لبرامج Joker لكسب المال، فإنه يأتي أيضاً مع القدرة على تثبيت تطبيقات أخرى على أجهزة المستخدمين، والتي يمكن استخدامها لتقديم برامج ضارة أكثر خطورة يمكن أن تسرق معلومات حساسة أو تجسس على الهواتف الذكية، وفق ما أورد موقع “زيد دي نت” الإلكتروني.



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