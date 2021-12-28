أفضل التطبيقات لتحويل الصور إلى رسومات كرتونية

الوكيل الإخباري - يُفضِّل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، التي أصبحت شيئاً أساسياً في الروتين اليومي، اعتماد روح الفكاهة والمرح، وظهرت منذ فترة ليست بالطويلة الكثير من التطبيقات التي تُحوّل بسهولة الصور الشخصية العادية لصور كرتونية ثابتة أو متحركة لطيفة.

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من أفضل التطبيقات لتحويل الصور لرسومات كرتونية:



Clip2Comic & Caricature Maker

يُحوّل تطبيق Clip2Comic & Caricature Maker صوركِ لرسومٍ كرتونية بدقة كبيرة تصل إلى 1080 بكسل، ويوفّر لكِ العديد من اختيارات الرسوم الكرتونية المرحة، ويأتي هذا التطبيق المميز بخدمات مجانية وأخرى يتم دفع مقابلها.





Sketch Me! Sketch & Cartoon

بجانب تحويل الصور إلى الرسوم المتحركة يُوفِّر تطبيق Sketch Me! Sketch & Cartoon تأثيرات مختلفة، لتصوير مقاطع الفيديو، ويمكن حفظ الصور بشكل مباشر في الملف المخصص لها على الهواتف، ومن خلال التطبيق هناك أدوات متعددة خاصة بتعديل إضاءة وحجم الصور، يُمكن الحصول على تطبيق وتنزيله عبر المتجر مقابل 1.99 دولار أميركي.

Painnt

يُعتبر تطبيق Painnt من أفضل التطبيقات التي يمكن استخدامها لتحويل الصور إلى رسوم كرتونية متحركة، ويوفّر نظامين للاشتراك، مجاني والآخر مدفوع مقابل 9.99 دولار أميركي سنوياً.

Cartoon yourself video effects

يستخدم تطبيق Cartoon yourself video effects الفلاتر الكرتونية المختلفة، بالمشاعر والتعبيرات المختلفة، مثل الفرح والحزن، وتستطيعين أن تشاركي صورتكِ الكرتونية سواء الثابتة أو المتحركة على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل "تويتر"، "إنستغرام" و"فيسبوك"، ويمكن تحميل التطبيق بشكل مجاني من دون مقابل.

Artisto

يمكن تحميل تطبيق Artisto مجانياً والحصول على صوركِ، ومقاطع الفيديو التي لا تتجاوز مدتها 30 ثانية المحولة لرسوم كارتونية، ومن أجل استخدام العديد من الفلاتر والمزايا الإضافية التي يوفّرها التطبيق يمكن شراء إصدارات Pro أو Plus خاصة بالتطبيق.

المصدر - زهرة الخليج