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الأربعاء، 10-11-2021 02:46 م

ألعاب نتفليكس تتوفر عبر أجهزة آيفون وآيباد

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الوكيل الإخباري - جلبت شركة نتفليكس خدمة الألعاب الجديدة لجميع المشتركين عبر نظام أندرويد، ولكنها الآن أصبحت متاحة رسميًا لنظام التشغيل iOS.

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وتتيح الخدمة للمستخدمين الوصول إلى مجموعة محدودة من ألعاب الأجهزة المحمولة دون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.

 

وتؤكد تغريدة من مراسل بلومبرج، مارك جورمان، أن الألعاب الخمس متاحة كتنزيلات فردية من متجر التطبيقات.

وتشمل الألعاب Stranger Things: 1984 و Stranger Things 3: The Game و Shooting Hoops و Teeter (Up) و Card Blast.


وتكون لعبة Hextech Mayhem: A League of Legends Story التي تم الإعلان عنها مؤخرًا – والتي تكلف 10 دولارات عبر نينتندو سويتش والحاسب الشخصي – مجانية لمشتركي المنصة.


وكان هناك بعض القلق بشأن طرح المنصة لألعابها عبر نظام التشغيل iOS، لا سيما بسبب سياسات متجر تطبيقات آبل التي أعاقت منصات الألعاب والخدمات الأخرى.


وتمنع السياسة عادةً تطبيقات الجهات الخارجية من العمل كواجهات متاجر للتطبيقات.

 

ووفقًا لتغريدة من حساب Netflix Geeked عبر منصة تويتر، فإن الشركة قد تكشف عن كيفية تعديلها لتطبيقها الرئيسي وما إذا كان يعمل كمركز ألعاب متعدد الإمكانات كما هو الحال عبر أندرويد، حيث يمكن للمستخدمين تحديد الألعاب لتنزيلها من متجر جوجل بلاي.


وتكافح منصات الألعاب السحابية الأخرى، مثل xCloud من مايكروسوفت و Geforce Now من إنفيديا و Stadia من جوجل و Facebook Gaming، لإيجاد موطئ قدم لها عبر نظام iOS بسبب قيود متجر التطبيقات التي تفرضها آبل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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