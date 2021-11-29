أماكن تنقلك كلّها محفوظة... كيف تبحث عنها في غوغل ماب

الوكيل الإخباري - يمكنك إنشاء مخطط زمني لخرائط غوغل، والذي يتيح لك معرفة المكان الذي انتقلت إليه في يوم محدد، وأي مناطق أو مطاعم زرتها، والبلدات التي زرتها، والبلدان التي سافرت إليها، وفيما يلي كيفية التحقق من الجدول الزمني لخرائط غوغل، وتمكين سجل المواقع حتى تتمكن من إنشاء مخطط زمني .

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كيف ترى الجدول الزمني لخرائط غوغل في تطبيق الهاتف المحمول



1. افتح خرائط غوغل على جهاز iPhone أو Android، واضغط فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى

2. اضغط على الجدول الزمني الخاص بك.

ستتغير الشاشة، وستظهر قائمة كبيرة بها مجموعة متنوعة من الخيارات في الأعلى، وستكون مختلفة قليلاً بناءً على ما إذا كنت تستخدم iPhone أو Android.

سترى على كلا الجهازين:

• يوم: يمكنك مشاهدة جميع الأماكن التي زرتها في يوم واحد، وسيُظهر لك أيضًا كيف وصلت إلى هناك عبر مترو الأنفاق والسيارة وما إلى ذلك، والمدة التي قضيتها في كل موقع.

• الأماكن: يُظهر هذا المطاعم والمعالم السياحية والمتاجر والفنادق المختلفة التي قمت بزيارتها.



• المدن: ستحصل على قائمة بجميع البلدات والمدن التي قمت بزيارتها، ومتى قمت بزيارتها، فقط عليك أن تضغط فوق اسم مدينة لمعرفة المكان الذي ذهبت إليه في تلك المدينة وعدد المرات.



• العالم: قائمة بجميع البلدان التي سافرت إليها، اضغط على بلد في القائمة لمعرفة المدن التي ذهبت إليها.

إذا كنت تستخدم Android، فسترى أيضًا "الرحلات والإحصاءات"، وتشمل الإحصاءات مقدار الوقت الذي تقضيه في المشي والقيادة وأخذ وسائل النقل العام كل شهر، جنبًا إلى جنب مع المسافة التي سافرت إليها وما قضيت وقتك في القيام به.

المصدر - لبنان 24

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