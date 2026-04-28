ابتكار يثير الجدل.. قط يحجب الشاشة للحد من إدمان مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- في خطوة لافتة لمواجهة الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، برزت إضافة جديدة لمتصفح "غوغل كروم"، تعتمد على أسلوب غير تقليدي يجمع بين الطرافة والصرامة في آن واحد، عبر استخدام عنصر بصري صادم يجبر المستخدم على التوقف عن التصفح.





وتحمل الإضافة اسم "Cat Gatekeeper"، وقد طوّرها المبرمج الياباني ZOKUZOKU، لتعمل كأداة تنظيم رقمية تساعد المستخدمين على التحكم بوقت استخدامهم للإنترنت، من خلال فرض فترات استراحة تلقائية.



وتقوم فكرة الإضافة على استبدال التنبيهات المعتادة أو حظر المواقع، بعرض صورة قط برتقالي ضخم يغطي الشاشة بالكامل، ما يمنع المستخدم من متابعة التصفح إلى حين انتهاء مدة التوقف المحددة.



وحظيت الأداة باهتمام واسع على "إكس"، بعد تداول مقطع يوضح طريقة عملها، حيث يظهر القط متحركًا أمام المحتوى، في مشهد يقطع تجربة الاستخدام بشكل كامل.



وبحسب ما ورد في وصفها على متجر "كروم"، تستهدف الإضافة الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلًا على مواقع التواصل دون انتباه، إذ تتيح ضبط مدة التصفح – المحددة افتراضيًا بساعة – تليها استراحة لخمس دقائق، يتم خلالها تفعيل ظهور القط تلقائيًا.



كما تعتمد الإضافة على تتبع الوقت الذي يقضيه المستخدم داخل مواقع التواصل فقط، بحيث يتوقف احتساب الوقت عند الانتقال إلى صفحات أو تطبيقات أخرى، ما يمنح مرونة أكبر في إدارة الاستخدام اليومي.



وتدعم الأداة حاليًا عددًا من المنصات الشهيرة مثل إنستغرام وتيك توك ويوتيوب، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاقها ليشمل خدمات أخرى.



وأكد المطوّر أن الإضافة لا تقوم بجمع أو مشاركة أي بيانات شخصية، وتعمل ضمن نطاق محدود يقتصر على تنظيم وقت التصفح، وهي متاحة بشكل مجاني ومن دون إعلانات.





