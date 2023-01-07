اختراق تويتر وتسريب 200 مليون بريد إلكتروني

الوكيل الإخباري - أكد باحث في أمن الإنترنت سرقة متسللين عناوين البريد الإلكتروني أكثر من 200 مليون مستخدم لتويتر ونشرها على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت.



وكتب ألون غال الشريك المؤسس لشركة مراقبة الأمن الإلكتروني هدسون روك على موقع لينكد، يوم الأربعاء أن الاختراق "سيؤدي للأسف إلى الكثير من القرصنة والتصيد وسرقة معلومات حساسة". ووصفها بـ "واحدة من أكبر التسريبات التي رأيتها".



ولم يعلق تويتر على التقرير، الذي نشره غال أول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 ديسمبر(كانون الأول). ولم يتضح الإجراء الذي اتخذه تويتر للتحقيق في المشكلة أو معالجتها إن فعل من الأساس.

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