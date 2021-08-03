التأكد من تفعيل الإقلاع الآمن في ويندوز 10

الوكيل الإخباري - تحتاج إلى تفعيل الإقلاع الآمن في ويندوز 10 حتى تتمكن من تثبيت ويندوز 11 واستخدامه على حاسبك، لذلك إن لم يدعم جهازك الإقلاع الآمن فإنك لن تستطيع تشغيل ويندوز 11.





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تأتي خاصية الإقلاع الآمن مبنية بشكل مسبق داخل العتاد و مفعلة في النظام، ولكن لم يكن ويندوز 10 يطلب تفعيلها.





لذلك قد يمتلك جهازك هذه الخاصية ولكنها غير مفعلة، ويمكنك التأكد من تفعيل الإقلاع الآمن عبر اتباع الخطوات التالية:





1- توجه إلى قائمة إبدأ ثم ابحث عن تطبيق معلومات النظام عبر شريط البحث فيها.

2- وعندما تصل إلى نافذة معلومات النظام قم بالضغط على ملخص المعلومات في يسار الشاشة.

3- وبعد ذلك قم بالبحث حتى تجد خانة وضع الإقلاع الآمن، وتجد إلى جانبها بيان يخبرك إن كانت مفعلة أو لا.

4- ويمكنك أن تتأكد من وضع BIOS للوحة الأم التي تمتلكها، فإن كان هذا الوضع UFEI، فإنك تستطيع تفعيل بسهولة.

5- وإذا كان Legacy، فإنك تستطيع تفعيلها ولكن تحتاج إلى تحويل ملفات القرص الصلب الخاص بك من MBR الى GPT أولًا ثم إكمال باقي الخطوات في الدليل بالأسفل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية