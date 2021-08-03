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الثلاثاء، 03-08-2021 12:35 م

التأكد من تفعيل الإقلاع الآمن في ويندوز 10

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الوكيل الإخباري - تحتاج إلى تفعيل الإقلاع الآمن في ويندوز 10 حتى تتمكن من تثبيت ويندوز 11 واستخدامه على حاسبك، لذلك إن لم يدعم جهازك الإقلاع الآمن فإنك لن تستطيع تشغيل ويندوز 11.

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تأتي خاصية الإقلاع الآمن مبنية بشكل مسبق داخل العتاد و مفعلة في النظام، ولكن لم يكن ويندوز 10 يطلب تفعيلها.

لذلك قد يمتلك جهازك هذه الخاصية ولكنها غير مفعلة، ويمكنك التأكد من تفعيل الإقلاع الآمن عبر اتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى قائمة إبدأ ثم ابحث عن تطبيق معلومات النظام عبر شريط البحث فيها.
2- وعندما تصل إلى نافذة معلومات النظام قم بالضغط على ملخص المعلومات في يسار الشاشة.

3- وبعد ذلك قم بالبحث حتى تجد خانة وضع الإقلاع الآمن، وتجد إلى جانبها بيان يخبرك إن كانت مفعلة أو لا. 
4- ويمكنك أن تتأكد من وضع BIOS للوحة الأم التي تمتلكها، فإن كان هذا الوضع UFEI، فإنك تستطيع تفعيل بسهولة.
5- وإذا كان Legacy، فإنك تستطيع تفعيلها ولكن تحتاج إلى تحويل ملفات القرص الصلب الخاص بك من MBR الى GPT أولًا ثم إكمال باقي الخطوات في الدليل بالأسفل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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