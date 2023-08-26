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السبت، 26-08-2023 02:30 م

الصين تكمل بناء 84 ألف محطة لشبكة الجيل الخامس

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الوكيل الإخباري- تم إكمال بناء إجمالي 84 ألف محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس، في مقاطعة شانشي بشمالي الصين، وفقاً لقمة لتنمية الاقتصاد الرقمي التي عقدت في مدينة تايوان، حاضرة المقاطعة.

ومن المتوقع أن تصل نسبة تغطية شبكة الجيل الخامس في القرى الإدارية بالمقاطعة إلى 75% بحلول نهاية العام الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) .

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وحتى نهاية 2022، كان هناك 67 ألف محطة قاعدية لشبكة الجيل الخامس، لشبكة في المقاطعة.

 

وستبني المقاطعة 25 ألف محطة جديدة من هذا النوع خلال العام الجاري، ليرتفع الإجمالي إلى 92100 محطة.

 

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