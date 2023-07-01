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السبت، 01-07-2023 12:32 م

انتظرها الكثيرون.. واتساب يطلق ميزة هامة جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا عن ميزة جديدة في تطبيق واتساب المملوك لها، تتيح نقل المحادثات من هاتف إلى آخر بسهولة، بحسب ما جاء في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وشارك زوكربيرغ مقطع فيديو يشرح آلية عمل الميزة الجديدة التي تسمح بنقل كافة المحادثات من هاتف لآخر عبر مسح رمز القراءة السريع QR Code من الهاتف القديم باستخدام الهاتف الذي يود المستخدم نقل المحادثات إليه، وبشرط استخدام حساب واتساب نفسه بطبيعة الحال.

ووفقًا لزوركربيرغ، فإن طريقة النقل الجديدة أكثر وضوحًا وأمانًا، ولا يحدث النقل إلا بين الجهازين، كما أن البيانات المنقولة تكون مشفرة بتقنية التشفير التام.


وتُغني هذه الميزة الجديدة عن استخدام النسخ الاحتياطية من المحادثات التي تُرفع وتحمل من خدمات التخزين السحابية، سواء آي كلاود في أجهزة آيفون أو غوغل درايف في أجهزة أندرويد، أو استخدام برامج خارجية، قد تكون معقدة أو مأجورة.


وحاليًا، تتيح الميزة الجديدة نقل المحادثات بين الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل نفسه، أي من هاتف أندرويد إلى آخر، ومن آيفون إلى آخر، وليس متاحًا نقل المحادثات من أندرويد إلى آيفون، أو العكس في الوقت الحالي.

 

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الميزة الجديدة على أجهزتهم عبر فتح تطبيق واتساب ثم الذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم الضغط على المحادثات Chats > ثم اختيار نقل المحادثات Transfer Chats في الهاتف القديم، وسيظهر بعد ذلك رمز القراءة السريع QR Code على الشاشة، وعند مسحه باستخدام الهاتف الجديد ستبدأ عملية النقل عبر اتصال لاسلكي آمن بين كلا الجهازين مباشرةً، وتسمح هذه الميزة بنقل الصور ومقاطع الفيديو أيضًا بجانب الرسائل النصية.


وأتاحت واتساب العديد من المزايا الجديدة خلال الآونة الأخيرة، ومنها ميزة القنوات Channels، وقفل المحادثات، وإمكانية استخدام حساب واحد على أكثر من جهاز في آن واحد، وغيرها.

 

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