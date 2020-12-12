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السبت، 12-12-2020 01:10 م

باحثون يطورون تقنية لتوليد مياه الشرب من الهواء

تقنية-لاستخراج-مياه-الشرب-من-الهواء


الوكيل الإخباري _ عمل باحثون في المعهد الهندي للتكنولوجيا على تطوير مواد جديدة يمكنها حصاد المياه بكفاءة من الهواء الرطب.

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ومع تزايد ندرة المياه في جميع أنحاء العالم ، كانت هناك محاولات لجمع المياه والحفاظ عليها من خلال وسائل غير تقليدية، حيث تحول العلماء إلى الطبيعة لتصميم طرق لتجميع المياه".


وقال "أوتام مانا ، أستاذ مشارك في مركز IIT Guwahati لتقنية النانو: "على سبيل المثال ، في مناطق العالم ذات الأمطار الشحيحة بشكل طبيعي ، ابتكرت النباتات والحشرات استراتيجيات بارعة لسحب المياه وجمعها مباشرة من الهواء.

 

ويحاول العلماء في جميع أنحاء العالم بناء تقنيات يمكنها سحب الماء من الهواء الرقيق ، بالمعنى الحرفي والمجازي".


واشار الى إن تقنيات حصاد المياه هذه تستخدم مفهوم مقاومة الماء أو طبيعة مقاومة الماء لبعض المواد.

 

حيث يمكن فهم مفهوم كره الماء من خلال النظر إلى ورقة اللوتس، حيث أن ورقة اللوتس طاردة للماء لأن هناك طبقة من الهواء المحبوس بين سطح الورقة وقطرة الماء ، مما يؤدي إلى انزلاق القطرة عن الورقة.


المصدر : اليوم السابع 


 




 

 


 

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