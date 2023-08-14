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الإثنين، 14-08-2023 01:48 م

بعد تغيير شعار "تويتر".. ما مصير الطائر المغرد؟

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الوكيل الإخباري- كشفت تقارير إخبارية عن المصير الذي رسمه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشعار شركة «تويتر» القديم، بعد قرار تغييره إلى الاسم الجديد «إكس».

وأوضح موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري، نقلاً عن «بي بي سي»، أن ماسك عرض شعار «الطائر المغرد» الذي اشتهر حول العالم للبيع في مزاد، إلى جانب صور شهيرة انتشرت على المنصة.

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وذكر أن من بين تلك الصور المعروضة صورة سيلفي للمذيعة الأمريكية إيلين ديجينيرز مع مشاهير هوليوود التُقطت في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2014، مشيراً إلى أن الصورة كانت قد حصدت أكثر من مليون إعادة تغريد في غضون ساعة.


وأضاف أن الصورة الثانية هي صورة غرَّد بها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بعد فوزه بولاية أخرى عام 2012 وهو يحتضن زوجته، لافتاً إلى أنها أصبحت آنذاك الصورة الأكثر إعادة تغريد للمنصة في ذلك الوقت.


وبيَّن أن الحد الأدنى للعرض لكل قطعة بلغ 25 دولاراً، موضحاً أنه سيبدأ في 12 سبتمبر وينتهي في 14 من الشهر نفسه.


يُذكر أن ماسك غيَّر شعار «تويتر» (الطائر الأزرق) أواخر الشهر الماضي، واستبدل به شعاراً جديداً أطلق عليه «X»، كاتباً حينها في تدوينة على حسابه: «الآن نقول: وداعاً لعلامة تويتر التجارية، وتدريجياً كل الطيور».

 

البيان


 




 

 


 

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