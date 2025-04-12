ترامب يعفي عدداً من المنتجات التكنولوجية من رسومه الجديدة

وتغطي الإعفاءات التي نُشرت في وقت متأخر الجمعة في إشعار صادر عن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي، سلعًا إلكترونية مختلفة من بينها الهواتف الذكية ومكونات تدخل الولايات المتحدة من الصين، والتي تخضع حاليًا لتعرفة جمركية إضافية بنسبة 145 في المئة.
أما أشباه الموصلات، فهي معفاة أصلًا من هذه التعرفة، وكذلك من الرسم الإضافي البالغ 10 في المئة، والذي يسري على معظم شركاء واشنطن التجاريين.
وتُضيّق الإعفاءات نطاق الرسوم الجمركية الشاملة البالغة 10% التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، والتعرفة الإضافية العقابية على السلع المستوردة من الصين.
سكاي نيوز
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