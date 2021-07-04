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الأحد، 04-07-2021 11:55 ص

تعيين جهات اتصال استرداد الحساب في آيفون وآيباد

اللاب-توب-لا-يعمل-..


الوكيل الإخباري - يعتبر فقدان الوصول إلى معرف آبل أمر مزعج لأنك تفقد القدرة على الوصول إلى حسابك في آيفون أو جهاز آيباد.

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تعيين جهات اتصال استرداد الحساب

 

ومن أجل تعيين جهات اتصال الطوارئ لاسترداد حسابك، اتبع الخطوات التالية:
1 - افتح تطبيق الإعدادات في آيفون أو آيباد.
2 - اضغط على شعار معرف آبل في الجزء العلوي من شاشتك.
3 - حدد خيار كلمة المرور والأمان.
4 - اضغط على خيار استرداد الحساب.

5 - حدد خيار إضافة جهة اتصال الاسترداد.
6 - انقر فوق إضافة استرداد جهة الاتصال في الشاشة المنبثقة التي تظهر لك.
7 - افتح هاتفك أو جهازك اللوحي باستخدام معرف الوجه أو بصمة الأصبع.
8 - أدخل كلمة مرور معرف آبل.
9 - اتبع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 


 




 

 


 

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