تعيين جهات اتصال استرداد الحساب في آيفون وآيباد

الوكيل الإخباري - يعتبر فقدان الوصول إلى معرف آبل أمر مزعج لأنك تفقد القدرة على الوصول إلى حسابك في آيفون أو جهاز آيباد.





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تعيين جهات اتصال استرداد الحساب



ومن أجل تعيين جهات اتصال الطوارئ لاسترداد حسابك، اتبع الخطوات التالية:

1 - افتح تطبيق الإعدادات في آيفون أو آيباد.

2 - اضغط على شعار معرف آبل في الجزء العلوي من شاشتك.

3 - حدد خيار كلمة المرور والأمان.

4 - اضغط على خيار استرداد الحساب.

5 - حدد خيار إضافة جهة اتصال الاسترداد.

6 - انقر فوق إضافة استرداد جهة الاتصال في الشاشة المنبثقة التي تظهر لك.

7 - افتح هاتفك أو جهازك اللوحي باستخدام معرف الوجه أو بصمة الأصبع.

8 - أدخل كلمة مرور معرف آبل.

9 - اتبع التعليمات التي تظهر عبر الشاشة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية



