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السبت، 15-10-2022 02:36 م

تويتر ضمن أفضل 5 شبكات تواصل اجتماعي

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الوكيل الإخباري-انخفضت أسهم معظم شركات شبكات التواصل الاجتماعي بنحو 10 % منذ مطلع هذا العام، إلا أن «تويتر» شكلت الاستثناء الوحيد لهذه القاعدة، حيث شهدت ارتفاعاً في قيمتها السوقية خلال 2022، ويرجع ذلك غالباً إلى الرغبة التي أبداها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، في الاستحواذ على الشركة بأكملها.

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ووفقاً لقائمة «غلف بروكرز» لأفضل شبكات التواصل الاجتماعي، انضمت «تويتر» إلى «ألفابت» و«ميتا بلاتفورمز» و«تنسنت هولدينجز» و«كوايشو تكنولوجيز».


وتصدرت «ألفابت» القائمة بقيمة سوقية 1.380 تريليون دولار، تلتها «ميتا بلاتفورمز» بقيمة سوقية 407.1 مليارات دولار، ثم «تنسنت هولدينجز» 369.5 مليار دولار، ثم «كوايشو تكنولوجيز» 33.9 مليار دولار، وأخيراً «تويتر» بقيمة سوقية 32.6 مليار دولار.


وقال سيام كي. بيه، المحلل المالي بشركة «غلف بروكرز»: يقطن كوكبنا نحو 8 مليارات نسمة، 60 % منهم مستخدمون نشطون لوسائل التواصل الاجتماعي.

 

 

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