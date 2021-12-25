السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

15 إجراء حكوميا لمواجهة كورونا اعتبارا من بداية عام 2022

الاوبئة لـ الوكيل : الجرعة الثالثة يجب ان تكون على جدول الاهمية لدى المواطنين

مهيدات للوكيل: ندرس اعتماد وترخيص الكبسولات المضادة لكورونا

الملك يهنئ بعيد استقلال ليبيا

70-80% نسبة إلغاء الحجوزات خلال موسم عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية

مصدر حكومي ينفي طرح ورقة نقدية من فئة المئة دينار - صورة

تنفيذا لتوجيهات الملك .. العيسوي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية

التربية تنشر أسماء مراكز تطعيم الطلبة والكادر التعليمي والإداري

الغذاء والدواء تنفي وجود حليب مجفف مقلد في الأسواق المحلية

لماذا لا تضع الحكومة سقوفا سعرية للمحروقات ؟

السبت، 25-12-2021 03:36 م

تيك توك تواجه دعوى قضائية من مشرف محتوى سابق

GettyImages-1227892550


الوكيل الإخباري - رفع مشرف محتوى سابق لمنصة تيك توك دعوى قضائية ضدها، زاعمًا أن الشركة الأم، بايت دانس، لا توفر ضمانات كافية لحماية الصحة العقلية للمشرفين من هجوم شبه دائم من لقطات مؤلمة.

اضافة اعلان

 

وفي دعوى قضائية جماعية تم رفعها في محكمة مقاطعة كاليفورنيا المركزية، تقول كاندي فرايزر إنها أمضت 12 ساعة يوميًا في تنسيق مقاطع الفيديو التي تم تحميلها عبر المنصة لصالح شركة تعاقد تابعة لجهة خارجية تدعى Telus International.


وتشير فرايزر إلى أنها شهدت في ذلك الوقت آلاف أعمال العنف المتطرفة والتصويرية، بما في ذلك إطلاق النار الجماعي واغتصاب الأطفال وتشويه الحيوانات وأكل لحوم البشر والقتل الجماعي والإبادة الجماعية.

 

وتقول فرايزر إنه من أجل التعامل مع الحجم الهائل من المحتوى الذي يتم تحميله عبر المنصة يوميًا، كان عليها وزملائها المشرفين مشاهدة ما بين ثلاثة إلى عشرة مقاطع فيديو في وقت واحد، مع تحميل مقاطع فيديو جديدة كل 25 ثانية على الأقل.


ويسمح للمشرفين بأخذ استراحة واحدة مدتها 15 دقيقة في الساعات الأربع الأولى من نوبتهم، ومن ثم استراحة إضافية لمدة 15 دقيقة كل ساعتين بعد ذلك.


وتقول الدعوى القضائية إن بايت دانس تراقب الأداء عن كثب وتعاقب بشدة أي وقت يضيع من مشاهدة مقاطع الفيديو الرسومية.


وتنص الدعوى على أن تيك توك وشركائها فشلوا في تلبية المعايير المعترف بها في الصناعة التي تهدف إلى التخفيف من أضرار الإشراف على المحتوى.

 

ويتضمن ذلك تقديم المزيد من فترات الراحة للمشرفين والدعم النفسي. والضمانات التقنية مثل التعتيم أو تقليل دقة مقاطع الفيديو قيد المراجعة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
SlackLogo_CompanyNews_PrimaryAubergine_Hero-5

تغيير السمات في منصة Slack

1610486779_1-780x462

جوجل تواجه غرامة تقارب 100 مليون دولار في روسيا

amazon-shopping-2551

أمازون تعاني من تلاشي الاهتمام بخدمة أليكسا

211223010556-tencent-logo-file-12132021-super-tease

تينسنت تتنازل عن 16 مليار دولار من حصتها في JD.com

120719-6179fc535cd84

تشفير النسخة الاحتياطية من محادثات واتساب

image (6)

خرائط غوغل تطلق خدمة جديدة

أخبار متعلقة
تيك توك

متفوقا على غوغل.. تيك توك يصبح التطبيق الأكثر زيارة في عام 2021

645x344-1631820260368

تيك توك تصنف كثالث أكبر شبكة اجتماعية في عام 2022

تيك-توك-800x549

تيك توك متهمة بانتهاك GPL عبر Live Studio

ezgif.com-gif-maker-2021-12-18T135641.198

تيك توك تدخل مجال المطاعم عبر TikTok Kitchen

my8AUCgUhKERqBBwdPQuXG-1600x900

تيك توك تطلق خادم ديسكورد

ezgif.com-gif-maker-12

تيك توك تسبب الإحراج للجيش الأمريكي