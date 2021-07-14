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الأربعاء، 14-07-2021 03:56 م

جوجل تضع حدًا أقصى لمكالمات الفيديو الجماعية غير المحدودة لبرنامج Meet

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الوكيل الإخباري - أنهت شركة جوجل مكالمات الفيديو الجماعية غير المحدودة في تطبيق Google Meet لحسابات جيميل المجانية، وذلك وفقًا لصفحات الدعم.

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ويواجه المستخدمون الذين لديهم حسابات مجانية ويسجلون الدخول إلى Google Meet تقييدًا لمكالماتهم الجماعية بحيث تصبح ساعة واحدة بدلاً من مدة الاجتماع السابقة البالغة 24 ساعة.


وكان عرض اجتماع المجموعة غير المحدود من جوجل مفيدًا لأن العديد من الوظائف الشخصية التقليدية انتقلت عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا.

 

ويعني أنه لا داعي للقلق بشأن انقطاع المكالمة أو إنشاء روابط اجتماع جديدة أنه يمكنك ترك مكالمة الفيديو الخاصة بك أثناء اللقاءات العائلية الطويلة.


وتم فتح Google Meet للمستخدمين من غير المؤسسات في شهر أبريل من العام الماضي للتنافس بشكل أفضل مع Zoom.


ووعدت جوجل وفي ذلك الوقت بالحفاظ على اجتماعات غير محدودة حتى 30 سبتمبر 2020. ومددت الشركة لاحقًا تلك النافذة حتى شهر مارس 2021. كما مددتها مرة أخرى حتى نهاية شهر يونيو.


وبحسب جوجل، فإنه يتعين الآن على مستخدمي جيميل المجاني التعايش مع فكرة أن المكالمات الجماعية مع 3 مشاركين أو أكثر محددة بمدة 60 دقيقة.

 

وبحلول الدقيقة 55، يتلقى الجميع إشعارًا بأن المكالمة على وشك الانتهاء، ومن أجل تمديد المكالمة، يمكن للمضيف ترقية حساب جوجل. وبخلاف ذلك، تنتهي المكالمة في 60 دقيقة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 



 




 

 


 

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