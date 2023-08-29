خبراء يحذرون من تصرف شائع لعلاج خدوش الهاتف

الوكيل الإخباري- حذر الخبراء من معالجة الخدوش البسيطة على شاشة الهاتف الذكي باستخدام مواد منزلية مثل معجون الأسنان أو بيكربونات الصوديوم.

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وأوضحت بوابة حماية المستهلك "موبيل زيشر" أنه على الرغم من أن هذه المواد قد تساعد في معالجة بعض الخدوش البسيطة، إلا أنها قد تؤدي إلى ظهور خدوش جديدة بسبب الحبيبات التي تحتويها.



وأضاف الخبراء أن مواد التلميع الخاصة غير مناسبة أيضًا، حيث إنها مُصممة للعناية بالشاشات البلاستيكية.



وأوصى الخبراء بشأن الوقاية من ظهور خدوش على شاشة الهاتف الذكي بأن يتم استخدام رقاقة حماية مُخصصة لهذا الغرض.