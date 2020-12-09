خدمة استثنائية مميزة من واتساب لـ 50 مليون مستخدم حول العالم

الوكيل الإخباري _ طرحت منصة التراسل الفوري واتساب ميزة جديدة تدعم عمليات التسوق عبر التطبيق، والتي تتيح للمستخدمين طلب عدة عناصر من الشركات المتعاونة مع المنصة.

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حيث تعمل هذه الميزة مع ميزة "الكتالوجات" الموجودة حاليا بالخدمة، والتي تمكن مستخدمي تطبيق واتساب بيزنس، تصفح سلع الشركة وإضافة عناصر متعددة إلى سلة التسوق الخاصة بك وإرسال الطلب بالكامل في رسالة واحدة عبر التطبيق.



ومن المقرر انطلاق خدمة التسوق الجديدة على واتساب بيزنس في جميع أنحاء العالم اعتبارا من اليوم، حيث سيتمكن جميع مستخدمي تطبيق التراسل من شراء المنتجات التي يرغبون بها بسهولة إرسال الرسالة عبر المنصة من خلال تصفح الكتالوج واختيار وشراء المنتجات التي تناسبهم.





المصدر : صدى البلد



