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الإثنين، 23-11-2020 11:10 ص

خطوات إجراء محادثة فيديو على انستغرام مع 6 أشخاص

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الوكيل الإخباري _ تتعدد ميزات منصة "انستغرام" حيث تحتوي ميزة المراسلة المباشرة في انستغرام على خيار دردشة فيديو متاح، بشرط أن يكون لديك أحدث إصدار من التطبيق مثبت.

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حيث لا يمكن للمستخدمين إجراء محادثة بالفيديو إلا مع ما يصل إلى ستة أشخاص.


تعرف على خطوات إجراء محادثة فيديو مع شخص واحد أو مجموعة من مستخدمي انستغرام:

1. افتح تطبيق انستغرام على هاتف أيفون أو أندرويد الخاص بك، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا لزم الأمر.

2. اضغط على رمز الطائرة الورقية في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. حدد اسم المستخدم الخاص بالشخص الذي تريد إجراء محادثة بالفيديو معه، أو لإجراء دردشة فيديو مع عدة أشخاص، وحدد اسم مجموعة.

4. اضغط على أيقونة الفيديو في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة لبدء دردشة الفيديو.

المصدر : اليوم السابع 

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