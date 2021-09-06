الإثنين 06-09-2021
الوكيل الاخباري

قانونية الاعيان تقر المخدرات والمؤثرات العقلية كما ورد من النواب

الافراج عن قلم القذافي

هيئة تنظيم الاتصالات: الجيل الخامس يحتاج لتجهيزات في البنية التحتية

بيان حكومي بشأن فتيات شارع مكة

ترجيح ارتفاع عدد اصابات كورونا في المدارس

توضيح حكومي بشأن باصات طلاب المدارس الحكومية

قطر تستورد 60 طنا من التمور الأردنية

تشكيلات ادارية في الصحة

مصدر : الحكومة بصدد إجراء تعديل على قانون منع الجرائم

أردوغان: تركيا اقتربت من بلوغ 100 مليون تطعيم ضد كورونا

الإثنين، 06-09-2021 01:25 م

خطوات إيقاف تشغيل وضع السكون في ويندوز 10

للاللاللاللاللاللاللا


الوكيل الإخباري - يتيح لك وضع السكون في حاسب ويندوز 10 الحفاظ على الطاقة وتوفير عمر البطارية كما أنه يحمي خصوصيتك.

اضافة اعلان

 

يمكنك تعديل إعدادات الطاقة في الحاسب لإيقاف تشغيل وضع السكون دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق خارجي.

1- اكتب: Power في نافذة البحث بجوار شعار ويندوز 10 في الجهة اليسرى.
2- في النافذة المنبثقة التي تظهر لك حدد خيار إعدادات الطاقة والسكون.

3 - اضغط على رابط إعدادات الطاقة الإضافية في الجهة اليمنى من الشاشة لفتح خيارات الطاقة في نظام التشغيل.

4- في النافذة الجديدة التي تظهر لك حدد خيار تغيير إعدادات الخطة بجوار خطة الطاقة المحددة حاليًا. أو بدلاً من ذلك يمكنك الضغط على خيار إنشاء خطة طاقة لإعداد خطة جديدة بحسب رغبتك.

5 - في النافذة الجديدة التي تظهر لك اضغط على خيار ضع جهاز الحاسب في وضع السكون لإظهار النافذة المنسدلة وتحديد المدة التي يجب أن ينتظرها نظام التشغيل قبل إيقاف الدخول إلى وضع السكون. وتتراوح الخيارات من دقيقة واحدة إلى خمس ساعات أو ابدًا.

6 - وإذا كنت تستخدم حاسب محمول فيمكن أن يكون لديك إعدادات مختلفة عند توصيله بالتيار الكهربائي أو تشغيله بالبطارية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
3-26

إنفيديا وسوق البطاقات الرسومية

apple-dubai-mall-main

هل تبني آبل محرك بحث لمنافسة جوجل

ربرربربر

أفضل ألعاب Warhammer 40K للحاسب الشخصي

ؤب يبيبيب

طريقة نقل محادثات واتساب بين الآيفون وأندرويد

LdGDru3wJIBcn3buOdf6d8Hn3C3FtwhRYqzA4W4A

تغريم واتساب بـ 267 مليون دولار أمريكي لاختراقه خصوصية البيانات في أوروبا

ننتتت

تويتر تخطط للسماح لك بإخفاء التغريدات القديمة

أخبار متعلقة
20200211-godmode-lance

كيفية تفعيل ميزة God Mode في ويندوز 10

عرض شاشة هاتف الأندرويد على الكمبيوتر والتحكم فيه مع تطبيق Wondershare (3)

طريقة عرض شاشة هواتف سامسونج في ويندوز 10

55330e32-089f-48f7-80a7-f47a47a06101

تحويل القرص إلى نظام exFat عبر نظام ويندوز 10