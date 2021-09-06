خطوات إيقاف تشغيل وضع السكون في ويندوز 10

الوكيل الإخباري - يتيح لك وضع السكون في حاسب ويندوز 10 الحفاظ على الطاقة وتوفير عمر البطارية كما أنه يحمي خصوصيتك.

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يمكنك تعديل إعدادات الطاقة في الحاسب لإيقاف تشغيل وضع السكون دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق خارجي.





1- اكتب: Power في نافذة البحث بجوار شعار ويندوز 10 في الجهة اليسرى.

2- في النافذة المنبثقة التي تظهر لك حدد خيار إعدادات الطاقة والسكون.

3 - اضغط على رابط إعدادات الطاقة الإضافية في الجهة اليمنى من الشاشة لفتح خيارات الطاقة في نظام التشغيل.

4- في النافذة الجديدة التي تظهر لك حدد خيار تغيير إعدادات الخطة بجوار خطة الطاقة المحددة حاليًا. أو بدلاً من ذلك يمكنك الضغط على خيار إنشاء خطة طاقة لإعداد خطة جديدة بحسب رغبتك.



5 - في النافذة الجديدة التي تظهر لك اضغط على خيار ضع جهاز الحاسب في وضع السكون لإظهار النافذة المنسدلة وتحديد المدة التي يجب أن ينتظرها نظام التشغيل قبل إيقاف الدخول إلى وضع السكون. وتتراوح الخيارات من دقيقة واحدة إلى خمس ساعات أو ابدًا.



6 - وإذا كنت تستخدم حاسب محمول فيمكن أن يكون لديك إعدادات مختلفة عند توصيله بالتيار الكهربائي أو تشغيله بالبطارية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية