خطوات عملية لتنظيف بصمتك الرقمية وحماية الخصوصية

الوكيل الإخباري- مع تزايد الاستخدام اليومي للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يترك كل مستخدم بصمة رقمية تشير إلى مجموعة البيانات التي تُخزَّن عن نشاطه على الويب.





وتشمل هذه البصمة حسابات، ومنشورات، وصورًا، وسجلات تصفح، وقد تؤثر على خصوصيتك، أو حتى على فرصك المهنية إذا لم تتم إدارتها بشكل جيد.



ويشدد خبراء التقنية على أن التحكم في هذه البيانات أصبح ضروريًا للحفاظ على الهوية الرقمية، وحماية الخصوصية.



ما هي البصمة الرقمية؟

البصمة الرقمية هي أثرك عبر الإنترنت، وتشمل ما تنشره طواعية مثل الصور والمنشورات، وما يمكن أن يجمعه الآخرون عنك حتى دون علمك، مثل نشاط التصفح، وبيانات التتبع في المتصفحات.



ترك هذا الأثر ينطوي على مخاطر متعددة، منها تعرضك للاحتيال، أو وصول جهات غير مرغوبة إلى معلوماتك الشخصية، أو حتى أن تؤثر هذه البيانات على تقييم شركاء العمل لك عند البحث عن اسمك عبر الإنترنت.



تقييم البيانات

الخطوة الأولى لتنظيف بصمتك الرقمية هي معرفة ما يوجد بالفعل على الإنترنت عنك. ابدأ بالبحث عن اسمك في محركات البحث وشاهد ما يظهر، بما في ذلك الصور، وأسماء حساباتك القديمة، أو معلومات الاتصال التي أصبحت عامة.



بعد ذلك، راجع جميع حساباتك القديمة على مواقع التواصل والخدمات المختلفة، لأن بعضها قد يحتوي على بيانات شخصية أو صور لم تعد تريد أن تكون مرئية للجمهور بعد الآن.









